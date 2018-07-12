مدير مشاريع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي يزور مخيم الفلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 08:40 صباحا

زار مدير مشاريع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى في ليبيا مانفرد اكرت، مخيم الفلاح (2) للاطلاع على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الأهالي بالمخيمات، وسبل تقديم المساعدات للأهالي العائدين إلى تاورغاء.

وكان عضو مجلس الحكماء والشورى تاورغاء إبراهيم أعميش، والشيباني بلعيد رئيس لجنة المخيم في مقدمة المستقبلين.

ووقع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، أول يونيو على ميثاق الصلح بين المدينتين، الذي يتضمن 9 نقاط رئيسية للعودة ولم الشمل، وسط آمال واسعة بأن تقود هذه الخطوة لإنهاء مأساة إنسانية استمرت لأكثر من 7 أعوام، وبالتالي خطوة إلى الأمام باتجاه إنجاز مصالحات أخرى، في غير مناطق من البلاد

ورغم توقيع اتفاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء مطلع يونيو، إلا أن الوضع الأمني ما يزال هو العائق الأساسي أمام عودة واستقرار الأهالي في مدينة تاورغاء التي ما تزال تفتقد لمتطلبات الحياة الأساسية.

وتسعى وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق إلى تسريع تهيئة مدينة تاورغاء وعودة الأهالي في أقرب وقت ممكن رغم التحديات الأمنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا