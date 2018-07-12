مدير مشاريع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي يزور مخيم الفلاح

زار مدير مشاريع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى في ليبيا مانفرد اكرت، مخيم الفلاح (2) للاطلاع على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الأهالي بالمخيمات، وسبل تقديم المساعدات للأهالي العائدين إلى تاورغاء.

وكان عضو مجلس الحكماء والشورى تاورغاء إبراهيم أعميش، والشيباني بلعيد رئيس لجنة المخيم في مقدمة المستقبلين.

ووقع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، أول يونيو على ميثاق الصلح بين المدينتين، الذي يتضمن 9 نقاط رئيسية للعودة ولم الشمل، وسط آمال واسعة بأن تقود هذه الخطوة لإنهاء مأساة إنسانية استمرت لأكثر من 7 أعوام، وبالتالي خطوة إلى الأمام باتجاه إنجاز مصالحات أخرى، في غير مناطق من البلاد

ورغم توقيع اتفاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء مطلع يونيو، إلا أن الوضع الأمني ما يزال هو العائق الأساسي أمام عودة واستقرار الأهالي في مدينة تاورغاء التي ما تزال تفتقد لمتطلبات الحياة الأساسية.

وتسعى وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق إلى تسريع تهيئة مدينة تاورغاء وعودة الأهالي في أقرب وقت ممكن رغم التحديات الأمنية.