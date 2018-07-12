مسافرون ليبيون عالقون بمطار برج العرب بينهم نساء وأطفال ومرضى

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 12 يوليو 2018, 01:26 صباحا

اضطر عشرات المسافرين الليبيين بينهم نساء وأطفال ومرضى إلى البقاء في العراء بمطار برج العرب 60 كلم شرق الإسكندرية  لأكثر من 7 ساعات بسبب تأخر وصول طائرة شركة الخطوط الليبية القادمة من مطار معيتيقة بطرابلس.

وقال أحد المسافرين لـ«بوابة الوسط» فجر الخميس إن «الأمن المصري بمطار برج العرب منع دخول المسافرين الليبيين إلى صالة المطار وتركهم في العراء خارج المطار دون أي مقاعد انتظار أو مرافق خدمات».

وكان الموعد المفترض لإقلاع الطائرة من مطار برج العرب إلى مطار معيتيقة هو الساعة 8 مساء أمس الأربعاء،حيث حضر المسافرون إلى المطار منذ الساعة 5 مساء  ليبلغوا بأن الطائرة لن تصل إلى المطار قبل الساعة 3 من صباح اليوم الخميس.

وهذه ليست  المرة الأولى التي يتعرض لها المسافرون الليبيون من وإلى مطاري معيتيقة بطرابلس وبرج العرب بالإسكندرية للتأخير بسبب عدم انتظام مواعيد رحلات طائرات شركتي الخطوط الليبية والأفريقية دون تقديم أي خدمات لهم.

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