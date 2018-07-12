العميد أيوب قاسم: اجتماع بين قيادات من حرس السواحل الليبي وقائد الحرس المالي الإيطالي

كشف الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، عن عقد اجتماع بين قيادات من حرس السواحل الليبي وقائد الحرس المالي الإيطالي.

وقال العميد أيوب قاسم لـ«بوابة الوسط» الخميس «الاجتماع عقد بمقر حرس السواحل بحضور آمر حرس السواحل عميد مهندس عبدالله تومية وقيادات من حرس السواحل مع قائد الحرس المالي الإيطالي البحري الجنرال مونتي وذلك خلال زياره قام بها الي حرس السواحل الليبي».

وأضاف: «اتفق الطرفان على مباشرة الصيانات للزوارق المعارة من قبل فريق فني - وصل اليوم إلى قاعدة طرابلس البحرية - وذلك وفقا للجداول المعدة لذلك الغرض».

كما اتفق الطرفان على «بناء ورشة صيانة متكاملة في قاعدة طرابلس البحريه، وتدريب (28) ضابطا وضابط صف لغرض استلام زورقين تم الاتفاق على تسليمهما خلال شهر أكتوبر القادم».

بالإضافة إلى حرس السواحل الليبي «تدريب(40) فرداً كطاقم تشغيل (10) قوارب مطاطية في ذات الشهر».