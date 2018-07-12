بالتمر يشارك في المؤتمر العربي الخامس لرؤساء مصالح الأحوال المدنية

يشارك رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، في المؤتمر العربي الخامس، لرؤساء مصالح الأحوال المدنية بتونس.

وقال بالتمر، لـ«بوابة الوسط» الخميس «إن الوفد الليبي مؤلف من رئيس مصلحة الأحوال المدنية فرع طرابلس العميد لطفي الجرنازي، ومستشارة رئيس مصلحة الأحوال ربيعة أبو حجر».

ولفت بالتمر إلى أن المؤتمر يناقش «تجارب الميكنة، وتبادل الخبرات بين مصالح الأحوال المدنية في الدول العربية».

وأشار بالتمر إلى أن المؤتمر ينطلق الخميس في تونس ويستمر ليومين، ويناقش إمكانية توحيد شكل المستندات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية.