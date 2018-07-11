وصول أكثر من 80 مليون دينار إلى مصرف ليبيا المركزي في سبها

كشف مصدر مصرفي، اليوم الأربعاء، لـ«بوابة الوسط» وصول أكثر من 80 مليون دينار إلى مصرف ليبيا المركزي فرع سبها، قادمة من مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر أن السيولة النقدية وصلت على متن طائرة خاصة عبر مطار تمنهنت المدني، وجرى نقلها إلى مصرف ليبيا المركزي فرع سبها دون حدوث أي مشاكل أمنية.

وأشار المصدر إلى أن آخر سيولة نقدية وصلت إلى فرع المصرف المركزي في سبها كانت قبل شهر رمضان الماضي بأسبوع، وقد وُزِّعت على المصارف التجارية العاملة بالمدينة.

يشار إلى أن مدينة سبها والمنطقة الجنوبية تعاني أزمة نقص السيولة منذ سنوات ويجري توفيرها بشكل محدود إلى المواطنين بالمنطقة بقيم بسيطة تصل فى بعض الأحيان إلى 300 دينار.