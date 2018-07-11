الحرس البلدي يقوم بحملة تفتيشية على الصيدليات في شحات‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 11 يوليو 2018, 08:32 مساء

أجرى جهاز الحرس البلدي في مدينة شحات، حملة تفتيشية استهدفت الصيدليات الواقعة بالمدينة أمس الثلاثاء.

وقال مسؤول الإعلام بالجهاز أيمن أبوغريب لـ«بوابة الوسط» إن العناصر قامت خلال الحملة بتحرير العديد من المخالفات المسجلة لأصحاب الصيدليات خلال الحملات السابقة والتي كانت حول عدم الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التجاري.

وأضاف أن عناصر الحرس البلدي سيقومون من حين لآخر بحملات مماثلة للتأكد من صلاحيات الأدوية، وتراخيص الصيدليات الخاصة، مشيرًا إلى أن من يثبت مخالفته للقانون سيتم إحالته لوحدة التحقيق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وتشهد مدينة شحات شرق البلاد حملات مستمرة من قبل جهاز الحرس البلدي لضبط ومصادرة المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية بالمحال التجارية ومتاجر بيع المواد الغذائية والصيدليات.

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