إطلاق برنامج تدريبي حول أساليب كشف الغش والتزوير في المعاملات المالية بالبيضاء‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 11 يوليو 2018, 07:49 مساء

أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، التابعة لمجلس النواب الليبي بمدينة البيضاء، برنامجًا تدريبيًّا حول أساليب كشف الغش والتزوير في المعاملات المالية.

وقال المكتب الإعلامي بالهيئة لـ«بوابة الوسط»، أمس الثلاثاء، إن البرنامج يستهدف الأعضاء الماليين بالهيئة، ويتضمن عرض المفاهيم الأساسية لعمليات الغش والتزوير والاحتيال المالي ومسبباتها، وكيفية رصدها وتوثيقها.

وأضاف أن البرنامج من تنظيم إدارة الموارد البشرية والتعاون الدولي، بمشاركة مركز الخبرة القضائية والبحوث بوزارة العدل، لافتًا إلى أنه يهدف لتطوير أداء المشاركين في معرفة الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها كشف الغش والتزوير في المعاملات المالية أثناء أدائهم عملهم الرقابي.

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