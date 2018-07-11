الحرس البلدي في شحات يتوعد أصحاب المخابز المخالفة بالمدينة

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 11 يوليو 2018, 07:44 مساء

توعد جهاز الحرس البلدي في مدينة شحات، أصحاب المخابز المخالفة بـ«الضرب بيد من حديد على كل مَنْ يتلاعب بقوت المواطن».

وقال مسؤول الإعلام بالجهاز أيمن أبوغريب لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن العناصر ستقوم بالمرور بشكل دوري على جميع المخابز الواقعة في نطاق البلدية والتي استلمت منذ أيام أكياس الدقيق المدعوم من قبل صندوق موازنة الأسعار.

وأضاف أن الجهاز سيضرب بيد من حديد لكل من يخالف التعليمات سواء بعدم العمل على تجهيز الخبز أوصناعة خبز غير مطابق للمواصفات، داعيًا كافة المواطنين بالتبليغ فورًا عن المخابز المغلقة أوالتي تقوم بصناعة خبــز مخالف للمعايير المطلوبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا