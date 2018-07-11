الحرس البلدي في شحات يتوعد أصحاب المخابز المخالفة بالمدينة

توعد جهاز الحرس البلدي في مدينة شحات، أصحاب المخابز المخالفة بـ«الضرب بيد من حديد على كل مَنْ يتلاعب بقوت المواطن».

وقال مسؤول الإعلام بالجهاز أيمن أبوغريب لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن العناصر ستقوم بالمرور بشكل دوري على جميع المخابز الواقعة في نطاق البلدية والتي استلمت منذ أيام أكياس الدقيق المدعوم من قبل صندوق موازنة الأسعار.

وأضاف أن الجهاز سيضرب بيد من حديد لكل من يخالف التعليمات سواء بعدم العمل على تجهيز الخبز أوصناعة خبز غير مطابق للمواصفات، داعيًا كافة المواطنين بالتبليغ فورًا عن المخابز المغلقة أوالتي تقوم بصناعة خبــز مخالف للمعايير المطلوبة.