السراج يشارك في الاجتماع الأسبوعي للغرفة الأمنية المشتركة

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، في الاجتماع الأسبوعي للغرفة الأمنية المشتركة، الذي ضم كلاً من المفوض بوزارة الداخلية، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ورئيس جهاز المباحث العامة، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن أعضاء الغرفة قدموا تقارير عن الحالة الأمنية العامة، والبرامج التنفيذية للخطة الأمنية التي تشمل تأمين سلامة المواطنين ومواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة تطرق إلى مناقشة تطوير آليات التنسيق بين المراكز والقيادات الأمنية على مختلف المستويات.