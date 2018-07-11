السراج يشارك في الاجتماع الأسبوعي للغرفة الأمنية المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 07:11 مساء

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، في الاجتماع الأسبوعي للغرفة الأمنية المشتركة، الذي ضم كلاً من المفوض بوزارة الداخلية، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ورئيس جهاز المباحث العامة، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن أعضاء الغرفة قدموا تقارير عن الحالة الأمنية العامة، والبرامج التنفيذية للخطة الأمنية التي تشمل تأمين سلامة المواطنين ومواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة تطرق إلى مناقشة تطوير آليات التنسيق بين المراكز والقيادات الأمنية على مختلف المستويات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا