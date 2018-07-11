عبدالجليل: 58 ألف طالب سيؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في 175 لجنة

قال المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، إن نحو 58 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام في 178 لجنة في جميع أنحاء ليبيا، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت لجنة تربوية للمرة الأولى لمتابعة سير الامتحانات، بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبدالجيل، اليوم الأربعاء، بالمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، استعرض فيه الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية من الناحية الفنية واللوجستية والأمنية.

وقال عبدالجليل: «إن هناك 58 ألف طالب سيشرف عليهم 5786 ملاحظًا، من بينهم لجان مراقبة ولجان خدمات متمثلة في 178 لجنة في جميع أنحاء مناطق ليبيا»، مضيفًا أنه «سيكون هناك 52 تجمعًا و30 لجنة مركزية».

وذكر المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني أنه «لأول مرة أُنشئت لجنة تربوية مكوَّنة من مفتش تربوي وأخصائي اجتماعي ومرشد نفسي ومسعف صحي ومعلم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة».

وأضاف عبدالجليل: «هناك لجنة متابعة تتكون من مفتش تربوي وعضو من مكتب المتابعة وعضو مكتب الامتحانات التابع للبلدية، إضافة إلى لجنة خدمات مهمتها تنظيم الفصول وأرقام الجلوس وتقديم الوجبات للطلاب وتلبية الاحتياجات الخاصة بالطلبة».

وبشأن الاستعدادات اللوجستية التي تم من خلالها نشر جميع بيانات الطلبة عبر الموقع الإلكتروني قال عبدالجليل: «يستطيع من خلاله الطالب الدخول للموقع ومعرفة مكانه الذي سيجري فيه الامتحان»، مشيرًا إلى «تزويد طلبة الشهادة الثانوية بشرائح للهواتف النقالة لشركة المدار تحت اسم (باقة المستقبل) يتم من خلالها التواصل مع الطالب بشكل مباشر، وإرسال رسائل بشكل دوري».

وأكد المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، خلال المؤتمر الصحفي، أن الوزارة «سترسل نتائج الامتحانات إلى الطالب عبر هذه الشريحة» بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام.

من جانبه أكد مدير أمن طرابلس، العميد صلاح الدين السموعي، أن وزارة الداخلية «تتابع كل الخطوات التي تتبعها وزارة التعليم، وتتواصل معها بشكل مباشر للعمل على نجاح واستكمال امتحانات الطلبة»، مشيرًا إلى أن «وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها إلى جميع مديريات الأمن أن تكون في نقاطها المحددة لتأمين مراكز الامتحانات».