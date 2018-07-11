استئناف عمليات تصدير النفط من ميناء الحريقة في طبرق

أكد مصدر مسؤول من ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق استئناف عمليات تصدير النفط الخام من الميناء، اليوم الأربعاء، بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن الناقلة اليونانية «MARAL HOMER» دخلت ظهر اليوم إلى حوض الميناء النفطي «بعد أن وصلت برقية رسمية من القائد العام لحرس المنشآت النفطية بالسماح للناقلة بالدخول لتحميل النفط الخام».

وأضاف المصدر أنه يجري التنسيق لإنهاء بعض الإجراءات المطلوبة من الناقلة استعدادًا لتحميلها بالنفط الخام عند الساعة التاسعة مساء، مشيرًا إلى أن الشحنة التي ستحملها الناقلة مصدرة إلى الصين.

وأشار إلى أن خزانات ميناء الحريقة النفطي «مليئة بالكامل» بالنفط الخام مما دعا السلطات المسؤولة بحقلي السرير ومسلة إلى تقليص الإنتاج، لافتًا أن خزانات الميناء بها ما يقارب 3 ملايين ونصف برميل من النفط الخام.

ونص كتاب آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية على إلغاء ما جاء في البرقية المرقمة (ح، و، ش / 1534 / 59) الصادرة في 27 يونيو والخاصة بإيقاف استقبال الناقلات لغرض التصدير من الموانئ النفطية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، صباح اليوم، رفع حالة القوة القاهرة بالحقول والموانئ النفطية إيذانًا باستئناف عمليات التصدير التي توقفت لمدة أسبوعين، قبل أن تأذن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي باستئناف العمليات بالموانئ.