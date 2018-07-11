عميد بلدية مصراتة يتعهد بتذليل العراقيل أمام الفرع البلدي الوشكة

تعهد عميد بلدية مصراتة، مصطفى كرواد، بتذليل العراقيل التى تواجه الفرع البلدي الوشكة والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الشركة العامة للمياه وإدارة الخدمات الصحية والإمداد الطبى ووزارة الصحة بحكومة الوفاق.

جاء تهعد كرواد أثناء زيارة تفقدية أجراها اليوم الأربعاء للفرع برفقة عضوي المجلس البلدى مصراتة إسماعيل الهاشمي، وعلي أبوستة، ورئيس الفرع، للوقوف عن كثب على معاناة المواطنين وخاصة مشكلة نقص مياه الشرب وما يعانية المركز الصحي الوشكة من انعدام المستلزمات الصحية التشغيلية والأدوية والأطباء.

وقال رئيس فرع الوشكة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عميد بلدية مصراتة زار كافة المواقع، واطلع هو ومرافقوه على المعاناة والعراقيل التي تواجه الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة في مجالات المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية.

كما زار عميد بلدية مصراتة ومرافقوه لجان الامتحانات التي ستجرى بها امتحانات الشهادة الثانوية في الفرع البلدي أبوقرين والشهادة الإعدادية التي اكتملت اليوم الأربعاء.