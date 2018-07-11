«تعليم الوفاق» تعلن استعدادها لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

قال وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، إن الوزارة أنهت اليوم كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية.

وأضاف عبدالجليل، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، أن الوزارة تسعى إلى النهوض بالقطاع التعليمي، وإصلاح المراحل التعليمية المحتلفة، خصوصًا الثانوية، لا سيما بعد النسب العالية في معدلات نجاح الطلبة التي لا تعكس الواقع.

وأشار إلى أن 58 ألفًا و604 طلاب، يمتحنون هذا العام في الشهادة الثانوية، يشرف عليهم 5786 مراقبًا، في 187 لجنة بجميع أنحاء ليبيا.

وأعلن إنشاء لجنة تربوية لأول مرة، تتكون من مفتش تربوي وأخصائي اجتماعي ومرشد نفسي ومسعف صحي.

