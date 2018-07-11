الدينار يسجل ارتفاعًا مقابل الدولار في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 03:39 مساء

ارتفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض سعر صرف الدولار 20 قرشًا، ليبلغ 6.86 دينار اليوم مقابل 6.66 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني 23 قرشًا و26 قرشًا على الترتيب، إذ بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة 7.72 دينار اليوم مقابل 7.95 دينار أمس، كما هبطت العملة البريطانية إلى 8.70 دينار مقابل 8.96 دينار.

ويترقب اقتصاديون بدء الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي سيكون خفض سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي ضمن أجندته، والتي تشمل أيضًا خفض الدعم.
 

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