معيتيق يطالب «ليبيا المركزي» بإعادة النظر في الكثير من الترتيبات المالية

قال النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اليوم الأربعاء، إن إعادة فتح الموانئ النفطية يتجدد معها العمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية والبدء بالإصلاحات الملائمة.

وطالب معيتيق في تسجيل مصور نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مصرف ليبيا المركزي بـ«إعادة النظر في الكثير من الترتيبات المالية، حتى يلامس المواطن هذا التحسن في الدخل».

ودعا مجلس النواب إلى «ممارسة مهامه الموكلة إليه، واستكمال المناصب التي دونها سيبقى جزء كبير من العمل التنفيذي والتشريعي والرقابي ناقصًا».

وأكد أنه «لن يكون هناك أي قرار فردي حتى يكون لليبيا دستور يتفق عليه الجميع ويحدد المهام والوصف الوظيفي لشاغلي المناصب».

وقال إنه حينما سئل عن مشكلة إغلاق الموانئ النفطية في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، أجاب: «هذا شأن خاص يناقش داخل ليبيا في ما بين الليبيين».