عقيلة صالح يبحث مع غسان سلامة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في مدينة القبة؛ لبحث آخر المستجدات في الوضع الليبي وإمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد.