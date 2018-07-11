«المحاسبة» يدعو إلى كبح التوسع في التعيينات وعقود التعاون مقابل مكافآت مالية بالمخالفة

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 11 يوليو 2018, 11:32 صباحا

أصدر ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الليبي، منشورًا موجهًا إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة المختلفة، بشأن «التوسع والإفراط في التعيينات وعقود التعاون لشغل وظائف عامة مقابل مكافآت مالية بالمخالفة».

وقال المكتب الإعلامي للديوان في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، الأربعاء، إن هناك جهات تقوم بإبرام عقود بالمخالفة، رغم ثبوت أن العديد من المتعاونين يشغلون وظائف عامة أخرى بجهات أعمالهم الأصلية.

وأكد أن «المشرع لم يغفل الآثار التي ترتبها قرارات وعقود التعيين المخالفة فانحدر بها إلى العدم ووصفها بالبطلان فلم يثريها بحصانة الطعن بمضي المدة أو حتى تصحيح إجراءاتها فيما بعد، لما تعتريه من إجراءات مخالفة صارخة للنظم القانونية، وأجاز سحبها وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه».

ودعا ديوان المحاسبة كافة الجهات إلى الالتزام بحكم القانون وسحب كافة القرارات وعقود الاستعانة بالمتعاونين واللجوء إلى الأسلوب الذي حدده القانون لشغل الوظائف العامة.
 

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