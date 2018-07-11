نصية: مسموح لليبيين بالاختلاف على كل شئ إلا النفط

أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، أن الاختلاف على النفط في ليبيا «غير مسموح».

وقال نصية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إن «ما حدث في الهلال النفطي خلال الأسابيع الماضية، أثبت أنه مسموح لليبيين بالاختلاف على كل شيء في ليبيا إلا النفط.

وأصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في وقت سابق اليوم، تعليماته باستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم، فيما تعهد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بـ«العمل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة».

وأكدت «الوطنية للنفط»، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلاف الساعات القليلة القادمة.