ضبط مصنع لإنتاج الخمور المحلية جنوب الزاوية

تمكنت عناصر القوة الثالثة بالفرقة الرابعة التابعة لمديرية أمن الزاوية من ضبط مصنع لإنتاج الخمور المحلية، خلال مداهمة إحدى المزارع الواقعة بمنطقة العين بالسيدة زينب جنوب مدينة الزاوية.

وقالت وحدة الإعلام التابعة لمديرية أمن الزاوية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء: «ورد إلينا بلاغ من أحد المواطنين يفيد بأنه لاحظ تحركات مشبوهة بالمنطقة، وعند التأكد من صحته تمت مداهمة المكان الواقع في حي سكني».

وأشار إلى ضبط ثلاثة ليبيين أثناء مداهمة المكان الذي كان بداخله مصنع لإنتاج وتصنيع الخمور المحلية.

وأوضح أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بارتكاب جرائم أخرى كسرقة السيارات والهواتف المحمولة، مؤكدًا إحالة القضية إلى جهة الاختصاص.