«المركزي» في البيضاء يرحب بدعوة السراج ويشترط رئاسة الشكري

محافظ المصرف المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري. (أرشيفية: بوابة الوسط)

رحب المصرف المركزي في البيضاء بطلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تشكيل لجنة دولية فنية بإشراف الأمم المتحدة لمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، واشترط أن «تكون تحت عمل مجلس إدارة للمصرف المركزي برئاسة محمد الشكري، وبمتابعة وإشراف مجلس النواب».

وأضاف «المركزي» في البيضاء في بيان رسمي صادر في وقت مبكر اليوم، إلى أن «إدارة المصرف المركزي في البيضاء لم تستلم أي إيرادات وعوائد نفطية، ولم تنفذ أية اعتمادت مستندية، إلا أننا نرحب بهذه الدعوة ترحيبا كاملا»، داعيا إلى أن يكون «عمل اللجان الفنية بمعية شركات محاسبة ومراجعة معترف بها دوليًا، وأن يكون عملها محددًا بوقت لتقديم تقريرها النهائي وعرضه من خلال وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام المحلي بنتائجها».

وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن ونشرها مكتبه الإعلامي مساء الثلاثاء، دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج،إلى «تشكيل لجنة دولية فنية بإشراف الأمم المتحدة بالاستعانة بالمنظمات الدولية والمالية والاقتصادية المتخصصة، لمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء بشكل عاجل، تحقيقًا لمبدأ النزاهة والشفافية ومواجهة موقف بالغ الخطورة».

ودعا بيان المصرف المركزي في البيضاء إلى «تضمين أعضاء من الأجهزة الرقابية الليبية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد من ضمن أعضاء اللجنة لتمارس دورها الرقابي على مصروفات وإيرادات المصرف المركزي»، متعهدا بتذليل الصعوبات أمام عمل هذه اللجان.

يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير عبر عن الاستعداد التام للتعاون مع أي لجنة تكلف بمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات المصرف، مشيرا في بيان الثلاثاء إلى إن ذلك «مطلب نادى به المصرف في أكثر من مناسبة منذ العام 2015»