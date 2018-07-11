«الوطنية للنفط» ترفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ.. وصنع الله يتعهد بتعزيز الشفافية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 10:13 صباحا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم، فيما تعهد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بـ«العمل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة».

وأكدت «الوطنية للنفط»، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة.

وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على قرار القيادة العامة للجيش الليبي بـ«وضع مصلحة الوطن فوق كل شيء»، كما توجهت بـ«الشكر للمجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي على جهودهم في حل هذه الأزمة».

وجدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، «دعوته للمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للإيرادات النفطية»، قائلاً: «نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثّل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحلّ الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية».

ودعا كلّ السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية، متعهدًا «بالعمل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة، وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين».

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