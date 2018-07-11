حفتر يأذن باستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي

أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، تعليماته باستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي.

جاء ذلك خلال كتاب وجهه آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية اللواء ناجي أحمد موسى المغربي إلى «رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، ورئيس لجنة الإدارة الخليج العربي للنفط، والمدير التنفيذي للشركة الليبية النرويجية للأسمدة، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية، ورئيس لجنة الإدارة بشركة رأس لانوف، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الزويتينة للنفط».

وأشار كتاب آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية إلى إلغاء ما جاء في البرقية المرقمة (ح، و، ش / 1534 / 59) بتاريخ 2018 / 6 / 27م والخاصة بإيقاف استقبال البواخر لغرض التصدير من الموانئ النفطية، لافتًا إلى صدور التعليمات إلى وحدات حماية الأصول النفطية التابعة للجهاز باستئناف عمليات التصدير من الموانئ النفطية.