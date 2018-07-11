السطات الليبية توضح سبب إغلاق معبر راس اجدير

بوابة الخروج من ليبيا إلى تونس في معبر رأس إجدير

قال مدير الإدارة العامة للجوازات بمنفذ راس اجدير، العقيد نجمي معمر، إن «تعرض المسافرين الليبيين إلى اعتداءات في منطقة الزكرة بعد الحدود التونسية مباشرة، دفعنا إلى إغلاق المعبر الحدودي».

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وأوضح معمر في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» أن المحافظة على سلامة وأمن المسافر الليبي أولوية بالنسبة لنا، مؤكدًا التواصل مع وزارة الداخلية بخصوص هذه الاعتداءات المتكررة منذ فترة.

وكان بعض التونسيين من القرى الحدودية أعاقوا حركة تنقل ومرور المسافرين الليبيين، للضغط على السلطات الليبية، والسماح لهم بتهريب السلع المدعومة، عبر منفذ راس اجدير.

وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز نشرت، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لاحتجاجات كبيرة وعمليات لإغلاق الطريق بسبب منع عمليات التهريب في مدينة بنقردان التونسية واحتجاز السيارات الليبية للمقايضة عليها بفتح التهريب.