المشير حفتر يشدد على ضرورة الاهتمام بملف النازحين في بنغازي

المشير خليفة حفتر مع المستشار عبدالرحمن العبار.(مكتب إعلام القيادة)

شدد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على ضرورة الاهتمام بملف النازحين بمدينة بنغازي وإعادة إعمار بيوتهم التي تضررت خلال الحرب على الجماعات الإرهابية.

والتقى المشير خليفة حفتر مع عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، بمقر القيادة العامة بالرجمة والذي طمئن المشير على أوضاع بلدية بنغازي الخدمية والمعيشية.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة الثلاثاء إن المشير خليفة حفتر أكد على «ضرورة تحسين ظروف الحياة للمواطنين وضمان سير الخدمات بمؤسسات الدولة على الوجه الأمثل في هذه المدينة التي عانت على مدى الأعوام الماضية وساندت الجيش في حربه على الإرهاب».

ونشر مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية صورة للقاء الذي جمع المشير حفتر بالمستشار العبار.