«سلامة» و«سالفيني» يبحثان الأزمة الليبية في روما

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، يستقبل في روما المبعوث الأممي غسان سلامة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني استقبل في روما، اليوم الثلاثاء، الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة.

وأشارت البعثة الأممية في تغريدة على موقع «فيسبوك» إلى أن سلامة «أحاط سالفيني بمستجدات العملية السياسية الليبية، والتقدم باتجاه الانتخابات وعمل الأمم المتحدة في دعم ليبيا في مسألة المهاجرين».

وكان سلامة التقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي خلال زيارته الممتدة منذ الأمس، حيث ناقش تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة وآخر المستجدات في منطقة الهلال النفطي.

ويجري غسان سلامة سلسلة من اللقاءات مع الأطراف الدولية والإقليمية بغية تنفيذ خطته التي طرحها في 20 سبتمبر الماضي، من أجل المضي قدمًا لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، عبر ثلاث مراحل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور دائم للبلاد استعدادًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، يستقبل في روما المبعوث الأممي غسان سلامة