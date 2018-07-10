«تعليم الوفاق» تنفي تسريب امتحان الإنجليزية للشهادة الإعدادية

وزارة التعليم لحكومة الوفاق الوطني

نفى محمد مختار العروسي، مدير إدارة الامتحانات بوزارة التعليم لحكومة الوفاق الوطني، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن تسريب أسئلة مادة اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية.

وأشار العروسي في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للوزارة عبر «فيسبوك»، إلى أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن تسريب أسئلة مادة اللغة الإنجليزية أو إعادة امتحان المادة، و«هي أنباء عارية عن الصحة».

وأدى نحو نحو 90.688 ألف طالب وطالبة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي بجميع المدارس العامة والخاصة داخل ليبيا وعلى مستوى 55 منطقة تعليمية.