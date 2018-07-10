إطلاق حملة «عيون الجنوب» لتخفيف المعاناة عن مرضى العيون بالجنوب

مدير مركز سبها الطبي، الدكتور عبدالرحمن عريش خلال الإعلان عن إطلاق الحملة في مؤتمر صحفي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت بمركز سبها الطبي، اليوم الاثنين، حملة طبية تحت عنوان «عيون الجنوب» التي ينظمها المركز بالتعاون مع شركة «المدار الجديد» للهاتف المحمول.

وقال مدير مركز سبها الطبي، الدكتور عبدالرحمن عريش فى مؤتمر صحفي أعلن فيه انطلاق الحملة، إن الحملة تستهدف إجراء أكثر من 300 عملية لمرضى العيون داخل المركز لتخفيف عناء السفر عن المواطنين إلى باقي مناطق ليبيا أو خارجها فى ظل ظروف عدم توافر السيولة وإغلاق معظم المطارات.

وأضاف عريش أن الأطباء الذين سيقومون بإجراء العمليات هم أطباء ليبيون متطوعون، مشيرًا إلى أن من بينهم مَن يقيمون خارج ليبيا، لافتًا إلى أن المركز يدرس تنفيذ مشروع طبي مشترك مع شركة «المدار الجديد» سيعلن عنه قريبًا.

وأوضح عادل أبوغرارة، مدير وحدة الإعلام والعلاقات بشركة «المدار» أثناء المؤتمر الصحفي، أن الشركة قامت بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية للحملة التي تأتي ضمن عدة حملات دعمتها الشركة من قبل في المنطقة الجنوبية.

يشار إلى أن مركز سبها الطبي يعاني منذ فترة نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة، إضافة إلى نقص مستلزمات التشغيل، إلى جانب تدهور الوضع الأمني داخل المركز.

مدير وحدة الإعلام والعلاقات بشركة «المدار» عادل أبوغرارة، خلال الإعلان عن إطلاق الحملة في مؤتمر صحفي. (تصوير: رمضان كرنفودة)