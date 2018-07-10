السراج يستقبل سفيرة فرنسا لدى ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يستقبل سفيرة فرنسا لدى ليبيا.

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني عبر «فيسبوك»، إلى أن زيارة السفيرة الفرنسية، التي انتهت مدة عملها في ليبيا، تأتي لتوديع السراج، وبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية والعلاقة الثنائية بين البلدين.

وأضاف البيان أن السفيرة «تقدمت بالشكر للسراج على ما وجدته خلال عملها في ليبيا من رعاية واهتمام، وعبرت عن تقديرها لما يبذله من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا».

من جانبه أشاد رئيس المجلس الرئاسي بما بذلته السفيرة كورمي طوال مدة عملها؛ لتوطيد وتنمية العلاقات الليبية - الفرنسية، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.