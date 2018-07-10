تراجع طفيف لأسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء

أسعار العملات الأجنبية

عاودت العملات الأجنبية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، التراجع الطفيف مقابل العملة المحلية في تعاملات السوق السوداء، مقارنة بأسعار أمس الإثنين.

وسجلت العملة الأميركية (الدولار) 6.87 دينار، مقابل 6.91 دينار أمس الإثنين، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسة تراجعًا مماثلاً، إذ سجل الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم إلى 9.12 دينار، مقارنة بـ9.16 دينار الإثنين، كما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 8.08 دينار، مقابل 8.11 دينار خلال الفترة نفسها.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.

أسعار العملات الأجنبية