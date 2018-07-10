بعد المهلة.. معيتيق يتفقد عمل شركة الخدمات العامة لتنظيف شوارع طرابلس

النائب أحمد معيتيق يتابع عمل شركة الخدمات العامة لتنظيف شوارع طرابلس

قام نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق بجولة، اليوم الثلاثاء، لتفقد عمل شركة الخدمات العامة لتنظيف شوارع طرابلس، رفقة وزير الحكم المحلي بداد قنصو، وعميد بلدية حي الأندلس عبد الرحمن الحامدي، وعميد بلدية بوسليم محمد الفطيسي، ومدير عام شركة الخدمات العامة طرابلس بشير العكوني.

وقدم معيتيق، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، جملة من الملاحظات حول عمليات التنظيف التي قامت بها الشركة تنفيذًا لمهلة العشرة أيام التي منحها للشركة والشركات المساندة لها لإزالة المخلفات من الشوارع، وأماكن تجميعها، قبل اتخاذ إجراءات ضد الشركة، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مؤخرًا بوزير الحكم المحلي بداد قنصو، وعمداء البلديات والمسؤولين في الشركة.

وشملت الجولة مدخل مدينة طرابلس الغربي، والواجهة البحرية لمنطقة حي الأندلس، ومنطقة سوق الثلاثاء التابعة لحي الأندلس، حيث قامت آليات الشركة بإزالة مخلفات البناء وسيارات الخردة التي رميت على شاطئ البحر وخلفت تلوثًا بصريًّا، بسبب عدم نقلها على وجه السرعة في غياب الجهات الضبطية لمنع إلقاء القمامة في غير الأماكن المحددة لها.

وطالب نائب رئيس المجلس الرئاسي، المسؤولين في الشركة بالاستمرار على نفس الوتيرة التي أدتها خلال الأيام الماضية من أجل المحافظة على نظافة طرابلس باستمرار لتكون أفضل من ذلك خلال الفترة المقبلة.

النائب أحمد معيتيق يتابع عمل شركة الخدمات العامة لتنظيف شوارع طرابلس

النائب أحمد معيتيق يتابع عمل شركة الخدمات العامة لتنظيف شوارع طرابلس

أحد شوارع طرابلس (إدارة التواصل والإعلام)

أحد شوارع طرابلس (إدارة التواصل والإعلام)