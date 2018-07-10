اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية بني وليد تبحث ترتيبات العملية الانتخابية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 07:22 مساء

عقدت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث ومناقشة آخر التجهيزات والترتيبات اللازمة لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه، التي تسعى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجرائها خلال الأيام المقبلة.

وبدأت اللجنة في توزيع المطويات الخاصة بطريقة التسجيل في الانتخابات ومراكز الانتخاب بالمدينة على المواطنين في عدد من القطاعات العامة والمحال التجارية والطرق العامة بالمدينة.

وأكد مسؤولو اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية أن الترتيبات والتجهيزات كلها متوافرة لانتخاب المجلس البلدي في بني وليد، رغم تأخرها لأكثر من أربع سنوات بسبب عدة ظروف.

وبدأت اللجنة استعداداتها بعد صدور قرار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بشأن انتخابات المجلس البلدي بني وليد، وتواصلت مع المجلس المحلي ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والشعبية، لمناقشة سبل إنجاح العملية الانتخابية وتجنب أي عراقيل قد تطرأ لاحقًا.

وأوضحت اللجنة أن عملية التسجيل التي بدأت منذ الأول من يوليو الجاري، تتم عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على (الرقم الوطني متبوعًا بعلامة # رقم المركز) وترسل إلى الرقم 11711.

ولم تعقد الانتخابات البلدية في بني وليد اجتماعًا بسبب بعض المشاكل الفنية التي كانت تمر بها، أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل العام 2011 بتسيير الخدمات في المدينة.

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