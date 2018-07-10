مجلس الأمناء يبحث إعادة هيكلة بعض أصول المؤسسة الليبية للاستثمار

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار.

ناقش مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، دراسة إعادة هيكلة بعض من أصولها، وتقييم أدائها، فضلاً عن موضوعات ذات العلاقة بنشاط المؤسسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني خلال العام الجاري لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وحضور أعضاء مجلس الأمناء الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزي، والطاهر الجهيمي وزير التخطيط، وأسامة حماد وزير المالية، وناصر الدرسي وزير الاقتصاد.

‎واستعرض الاجتماع، وفق بيان لحكومة الوفاق عبر «فيسبوك»، عديد الجوانب الفنية والإدارية التي تهم المؤسسة، التي تقع ضمن اختصاصات مجلس الأمناء.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع خلص إلى جملة من الخطوات والقرارات التي من شأنها ضمان المحافظة على الاستثمارات الليبية، وإتاحة سبل تطوير عمل المؤسسة وتحسين أدائها، دون أن يقدم البيان مزيدًا عن ماهية تلك القرارات أو طبيعتها.

والمؤسسة الليبية للاستثمار هي اتحاد لأكثر من 550 شركة استثمارية وتتواصل مباشرة مع خمس مؤسسات فرعية، مكونة بذلك محفظتها الاستثمارية. وتتوزع هذه الأصول والاستثمارات عبر القارات الثلاث، وتقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار.

والمؤسسات الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار هي الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO)، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF).

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار.