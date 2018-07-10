ضبط مصنع للخمور المحلية والقبض على ثلاثة أشخاص جنوب الزاوية

مضبوطات مصنع الخمور التي تمت مصادرتها خلال المداهمة. (مديرية أمن الزاوية)

أعلنت مديرية أمن الزاوية، أن الفرقة الرابعة التابعة لقوة الإسناد الثالثة التابعة للمديرية، تمكنت اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على مجموعة من تجار الخمور والمسكرات يديرون مصنعًا للخمور المحلية في إحدى ضواحي جنوب المدينة.

وقال رئيس وحدة الإعلام بمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن الزاوية، ثامر الفيتوري لـ«بوابة الوسط» إن رجال الأمن داهموا وكرًا في إحدى المزارع بمنطقة العين بالسيدة زينب جنوب الزاوية، تتخذه إحدى العصابات لممارسة وصنع وترويج الخمور المحلية.

وأوضح الفيتوري أن تنفيذ العملية جاء بعد بلاغ ورد إلى الفرقة الرابعة التابعة لقوة إلاسناد الثالثة بالمديرية، من أحد المواطنين بالمنطقة أفاد فيه بملاحظة تحركات مشبوهة، مؤكدًا أن مداهمة المكان الواقع بحي سكني جرت بعد أخذ الإذن من النيابة العامة وبعد التحريات وجمع المعلومات للتأكد من صحة البلاغ.

وذكر الفيتوري أن القوة الأمنية عثرت عند مداهمة المكان على مصنع للخمور المحلية، وألقت القبض على المتهمين وعددهم ثلاثة أشخاص ليبيين اعترفوا بعملهم، إضافة إلى عدة سرقات أخرى لسيارات وهواتف محمولة وغيرها.

وأضاف رئيس وحدة الإعلام بمكتب العلاقات العامة بمديرية أمن الزاوية ثامر الفيتوري، أن القوة الأمنية تحفظت على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأحالت القضية إلى جهات الاختصاص.