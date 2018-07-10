الخطوط الأفريقية تستأنف رحلاتها الجوية من وإلى مطار تمنهنت

استأنفت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أمس الإثنين، تسيير رحلاتها الجوية من وإلي مطار تمنهنت المدني ببلدية وادي البوانيس بواقع رحلتين يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع من مطار معيتيقة شرق طرابلس ومطار بنينا في بنغازي.

وقال مدير المكتب الإعلامي لبلدية وادي البوانيس محمد مامي لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن طائرة نوع «إيرباص 320» وصلت أمس الاثنين إلى مطار تمنهنت المدني قادمة من مطار بنينا في بنغازي، وعلى متنها 45 راكبًا، وأقلعت عائدة على تمام الساعة 12:40 دقيقة وعلى متنها 136 راكبًا متوجهة إلى مطار معيتيقة.

ونوه مامي إلى أن شركة الخطوط الأفريقية ستسيِّر رحلة أخرى يوم الجمعة المقبل قادمة من مطار معتيقة إلى مطار تمنهنت، ومن تم ستتوجه إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية تعاني توقف الرحلات الجوية في عديد المطارات بين الحين والآخر ما يضطر المواطنين للسفر والتنقل إلى مناطق الشمال والشرق عبر الطرق البرية، التي عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر بسبب الوضع الأمني وقلة الوقود بالمحطات.

ويأمل أهالي المنطقة الجنوبية من السلطات المعنية في البلاد، أن تعمل على ضمان استمرار الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطارات المنطقة المدنية لتخفيف المعاناة عنهم.