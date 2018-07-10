الخطوط الأفريقية تستأنف رحلاتها الجوية من وإلى مطار تمنهنت

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 05:49 مساء

استأنفت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أمس الإثنين، تسيير رحلاتها الجوية من وإلي مطار تمنهنت المدني ببلدية وادي البوانيس بواقع رحلتين يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع من مطار معيتيقة شرق طرابلس ومطار بنينا في بنغازي.

وقال مدير المكتب الإعلامي لبلدية وادي البوانيس محمد مامي لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن طائرة نوع «إيرباص 320» وصلت أمس الاثنين إلى مطار تمنهنت المدني قادمة من مطار بنينا في بنغازي، وعلى متنها 45 راكبًا، وأقلعت عائدة على تمام الساعة 12:40 دقيقة وعلى متنها 136 راكبًا متوجهة إلى مطار معيتيقة.

ونوه مامي إلى أن شركة الخطوط الأفريقية ستسيِّر رحلة أخرى يوم الجمعة المقبل قادمة من مطار معتيقة إلى مطار تمنهنت، ومن تم ستتوجه إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية تعاني توقف الرحلات الجوية في عديد المطارات بين الحين والآخر ما يضطر المواطنين للسفر والتنقل إلى مناطق الشمال والشرق عبر الطرق البرية، التي عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر بسبب الوضع الأمني وقلة الوقود بالمحطات.

ويأمل أهالي المنطقة الجنوبية من السلطات المعنية في البلاد، أن تعمل على ضمان استمرار الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطارات المنطقة المدنية لتخفيف المعاناة عنهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إيبولا المنيهوت».. فيروس يهدد الأمن الغذائي
علوم وتكنولوجيا
عاجل: «الزعيم» يقسو على الكرة الليبية ويرفض انضمام لاعبيه للمنتخب
رياضة محلية
تقرير: كأس العالم في ليبيا يحارب الهموم
رياضة محلية
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
التاريخ والجغرافيا والمستقبل يلهبون موقعة فرنسا وبلجيكا.. غدًا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
بعد تعيين «وليامز»: ماذا تخبئ الأجندة الأميركية لليبيين؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات لتبريد سيارتك صيفًا