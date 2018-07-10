«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 8.91 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2018.

وأشار «المركزي»، في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن مدفوعات النقد الأجبي شملت 5.95 مليار لتغذية حسابات المصارف التجارية، توزعت بواقع: 2.7 مليار دولار لمخصصات أرباب الأسر، و3 مليارات دولار للاعتمادات، و82 مليون دولار للمستندات برسوم تحصيل، و168 مليون دولار لحوالات دراسة وعلاج ومغتربين والتأمين والطيران.

وأضاف أن المدفوعات خلال الفترة نفسها تضمنت أيضًا 2.090 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (لتغطية بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)، بالإضافة إلى 460مليون دولار للطلبة الدراسين بالخارج والسفارات، و411 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.