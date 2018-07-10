«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 05:43 مساء

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 8.91 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2018.

وأشار «المركزي»، في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن مدفوعات النقد الأجبي شملت 5.95 مليار لتغذية حسابات المصارف التجارية، توزعت بواقع: 2.7 مليار دولار لمخصصات أرباب الأسر، و3 مليارات دولار للاعتمادات، و82 مليون دولار للمستندات برسوم تحصيل، و168 مليون دولار لحوالات دراسة وعلاج ومغتربين والتأمين والطيران.

وأضاف أن المدفوعات خلال الفترة نفسها تضمنت أيضًا 2.090 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (لتغطية بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)، بالإضافة إلى 460مليون دولار للطلبة الدراسين بالخارج والسفارات، و411 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إيبولا المنيهوت».. فيروس يهدد الأمن الغذائي
علوم وتكنولوجيا
عاجل: «الزعيم» يقسو على الكرة الليبية ويرفض انضمام لاعبيه للمنتخب
رياضة محلية
تقرير: كأس العالم في ليبيا يحارب الهموم
رياضة محلية
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
التاريخ والجغرافيا والمستقبل يلهبون موقعة فرنسا وبلجيكا.. غدًا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
بعد تعيين «وليامز»: ماذا تخبئ الأجندة الأميركية لليبيين؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات لتبريد سيارتك صيفًا