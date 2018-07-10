4.37 مليار دينار وفرة في الإنفاق العام خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 05:11 مساء
الإنفاق الفعلي لأبواب الميزانية الأربعة بلغ 16.88 مليار دينار

حقق الإنفاق العام لبنود الموازنة العامة للدولة وفرة بقيمة 4.37 مليار دينار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث سجل الإنفاق الفعلي لأبواب الميزانية الأربعة 16.88 مليار دينار، مقابل 21.26 مليار دينار إنفاقًا مقدرًا في الترتيبات المالية.

وأظهرت بيانات نشرها مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن الإنفاق الفعلي لبند الرواتب بلغ 11.20 مليار دينار، مقارنة بإنفاق مُقدر في الترتيبات المالية بقيمة 12.25 مليار دينار، بوفرة بلغت 1.05 مليار دينار.

كما سجل الإنفاق على البند الثاني 1.80 مليار دينار، مقارنة بـ3.35 مليار دينار إنفاقًا مقدرًا في الترتيبات المالية، بوفرة بلغت 1.55 مليار دينار.

وبالنسبة للباب الثالث الخاص بمخصصات التنمية، فقد سجل الإنفاق الفعلي 652 مليون دينار، مقارنة بـ2.35 مليار دينار، بفارق عدم إنفاق بلغ 1.70 مليار دينار.

وبشأن الباب الرابع الخاص بالدعم، فقد سجل الإنفاق الفعلي 3.23 مليار دينار، مقابل 3.30 مليار إنفاقًا مقدرًا، بفارق عدم إنفاق بلغ 70 مليون دينار.

وذكر بيان «المركزي» أن إنفاق الباب الرابع (الدعم) شمل 365 مليون دينار للإمداد الطبي، و2.27 مليار دينار لدعم المحروقات، و325 مليون دينار للكهرباء، و171 مليون دينار للنظافة العامة، و96 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.

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