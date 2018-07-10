420 مليون دينار زيادة في الإيرادات العامة لليبيا خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 04:17 مساء
الإيرادات العامة للدولة سجلت زيادة بحوالي 420 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري

حققت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنحو 420 مليون دينار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2018.

وأظهرت بيانات نشرها مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات الفعلية الكلية التي تشمل (الإيرادات النفطية والجمارك والضرائب والإيراد العام) بلغت 16.70 مليار دينار، مقارنة بإيرادات مقدرة بنحو 16.28 مليار دينار.

وتفصيليًّا فإن الإيرادات النفطية، هي الوحيدة التي حققت زيادة مقابل عجز بقيّة بنود الإيرادات الكليّة، إذ بلغت الزيادة في الإيرادات النفطية 2.10 مليار دينار، مسجلة 15.6 مليار دينار في الفترة من يناير إلى 30 يونيو الماضي، مقابل 13.5 مليارًا إجمالي الإيرادات المقدرة في الترتيبات المالية خلال الفترة نفسها.

كما بلغت إيرادات الضرائب خلال الفترة نفسها 477 مليون دينار، مقابل 600 مليون دينار إيرادات مقدرة، بقيمة عجز بلغت 123 مليون دينار.

وبالنسبة لإيرادات الجمارك، فقد سجلت 114 مليون دينار، مقارنة بـ 400 مليون إيرادات مقدرة، بقيمة عجز بلغت 286 مليون دينار.

كما بلغ الإيراد العام 509 ملايين دينار مقارنة بـ1.78 مليار إيرادًا مقدرًا في الترتيبات المالية، بقيمة عجز بلغت 1.27 مليار دينار.

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