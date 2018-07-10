جلالة يشارك في فعاليات اجتماع حقوق الملكية العقارية

وزير الدولة لشؤون المهجّرين والنازحين يوسف جلالة. (أرشيفية: الإنترنت)

شارك وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة في فعاليات الاجتماع الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا حول حقوق الملكية العقارية، تحت شعار «نحو مصالحة وطنية في ليبيا».

واستعرض جلالة في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد بتونس العاصمة، أهمية هذا الموضوع «الهام والحساس والشائك والمؤثر بشكل كبير ومباشر، في إرساء قواعد المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وما لهذا الموضوع من أهمية في عودة النازحين بالداخل والمهجرين بالخارج إلى ديارهم على أسس التآخي والتصالح في ظل العدالة الانتقالية والاجتماعية في دولة المؤسسات والقانون، من أجل الانطلاق نحو البناء والتنمية في مختلف مناحي الحياة».

تركز الاجتماع، على تحديد مظالم الملكية العقارية والنتائج المترتبة على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى معالجة المظالم الملكية العقارية والآليات القائمة عليها.