«تعليم الموقتة» تلغي امتحان «الإنجليزية» لشهادة التعليم الأساسي لأسباب فنية

أعلن مدير الإدارة العامة للامتحانات بالحكومة الموقتة، عبدالسلام أبوبكر نجم، إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2017 - 2018 لأسباب فنية.

وبحسب ما جاء في كتاب مدير الإدارة العامة للامتحانات، الذي وجهه إلى مديري مكاتب الامتحانات بالمناطق التعليمية، فإنه ستتم إعادته في الواحدة ظهر يوم السبت، في مقار اللجان نفسها السابقة للامتحانات.

وأشار الكتاب إلى معلومات تفيد بتسرب امتحان مادة اللغة الإنجليزية ليلة الأمس، مما أدى إلى إلغاء امتحان اللغة الإنجليزية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول لعام 2018 - 2017.

