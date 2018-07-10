وزير الخارجية الإيطالي: ليبيا هي من تقرر موعد انتخاباتها

وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إن «الشعب الليبي ومؤسساته الأوسع تمثيلاً، هي التي من شأنها أن تقرر متى يجب دعوة البلاد للانتخابات».

وأضاف الوزير موافيرو في جلسة استماع برنامجية أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء: «نعتقد أن الانتخابات يجب أن تُجرى ولا ينبغي تأجيلها إلى ما لا نهاية، لكن لا يمكن أن يكون مؤتمرا أو قوة أجنبية من يقرر الموعد، الذي يجب أن تتم فيه الانتخابات»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه «يبقى أساسيًا بالنسبة لنا، التحرك الذي يمكن أن يعزز العمل الإيجابي في ليبيا، وذلك في نهج مستمر مع الحكومة التي سبقتنا».

واختتم: «نحن حريصون على إبقاء التوازنات، ولدينا كل العزم لتأمين خط الحوار مفتوحا مع المكونات المختلفة، في ليبيا».