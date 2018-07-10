مصنع اللوحات المعدنية ببنغازي يباشر عمله الأسبوع المقبل

مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي النقيب طارق الخراز، إن ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح الخراز في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن مدير الأمن العقيد صلاح هويدي أصدر قرارًا يقضي بقبول مصنع اللوحات المعدنية بالصكوك المصدقة بنفس القيمة (60 دينارًا)، لتسهيل الأمر على المواطنين.

ﻭﺃضاف الخراز أن مديرية الأمن ستلزم ﻛﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ بعد عودة مصنع اللوحات المعدنية للعمل، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، مؤكدًا مباشرة ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻢ.

ﻭﺃشار مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي إلى ﺃﻥ ﻗﺴﻢ المرور ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﺒﺐ توقف ﻣﺼﻨﻊ اﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ، الذي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ.

وأعلن قسم المرور والتراخيص التابع للمديرية في وقت سابق قبول الصكوك المصدقة لإتمام إجراءات تسجيل مركباتهم الآلية.

ودعا المواطنين إلى إتمام تسجيل إجراءات مركباتهم الآلية، محذرًا بأنه «لن يعتد بأي عذر بعد انتهاء المهلة»، وسيتم حجز المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية.