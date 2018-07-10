«تعليم الوفاق» تستعرض التوزيع النهائي لمواقع لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالخارج

وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني يستعرض التوزيع النهائي لمواقع لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. (صورة من تعليم الوفاق)

استعرض وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، خلال اجتماع موسع عقده الإثنين، مع عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية بالامتحانات المقترح المقدم من إدارة الامتحانات بشأن توزيع مواقع لجان امتحانات الطلبة الدارسين بالمدارس الليبية بالخارج بشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري.

وخصص الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، وحضره الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة صلاح جويلي، لمناقشة آلية توزيع لجان الامتحانات وتحديد مواقع التجمعات الطلابية بالخارج، فضلاً عن تحديد مراكز توزيع الأسئلة وتكليف اللجان التي ستتولى مهمة الإشراف والمراقبة على سير هذه الامتحانات.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بالخارج يوم السبت المقبل الموافق 14 يوليو، على أن تستمر حتى 26 من الشهر نفسه.

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين لأداء هذه الامتحانات والمقيدين بوزارة التعليم بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالخارج نحو 1658 طالبًا وطالبة منهم 778 طالبًا وطالبة بمرحلة الشهادة الإعدادية و880 طالبًا وطالبة بمرحلة الشهادة الثانوية، من الطلاب المسجلين بـ62 من المدارس الليبية في الخارج.

وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني يستعرض التوزيع النهائي لمواقع لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. (صورة من تعليم الوفاق)

وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني يستعرض التوزيع النهائي لمواقع لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. (صورة من تعليم الوفاق)