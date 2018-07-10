«قوة الردع» تلقي القبض على مدير الأمن المركزي بحكومة الوفاق ومساعده

عناصر من قوة الردع الخاصة. (الإنترنت)

قال الناطق باسم قوة الردع الخاصة، أحمد بن سالم، إن القوة ألقت القبض على العميد محمد يحيى الدامجة مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بحكومة الوفاق الوطني، أمس الإثنين، وذلك بناء على مذكرة مقدمة من مكتب النائب العام الصديق الصور.

وأضاف بن سالم في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن مذكرة القبض شملت أسماء أخرى، بينها مساعد الدامجة العميد محمد ميتارة، لتورطهم في قضاية رشوة واستغلال وظيفة، نافيا الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن جهة مجهولة خطفت الدامجة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أصدر القرار رقم (555) لسنة 2018، بإنشاء «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب»، وأن تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الداخلية، ويكون مقره الرئيس العاصمة طرابلس، فيما أسند إليه مهمة إنشاء فروع له وكيفية مباشرة مهامها إلى وزير الداخلية، بحسب المادتين (1) و(2) من القرار الصادر في 7 مايو الجاري.