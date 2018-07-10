روما: خفر السواحل الإيطالي لا يمكنه أن يحل محل الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 10:10 صباحا
سفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل الإيطالي. (الإنترنت)

قالت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية، إن «خفر السواحل الإيطالي لا يمكنه أن يحل محل الليبيين، وبشكل خاص إن كان الزملاء الأفارقة قد بدأوا بالتحرك بالفعل».

وأضافت المصادر، في تصريحات لوكالة «آكي» الإيطالية، أنه تم نقل المهاجرين الذين كانوا على متن سفينة (ڤوس ثالاسّا) على متن سفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل الإيطالية.

وأشارت إلى أن «سفينة القطْر (ڤوس ثالاسا) التي تعمل في خدمة المنصات النفطية، تدخلت الليلة الماضية في المياه الواقعة ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية، مستبقة تدخل خفر السواحل الليبي الذي كان قد تم إبلاغه أصلا».

وأكدت أن «موقف وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الذي بموجبه لن يكون هناك أي إذن بالاقتراب من الموانئ الإيطالية، لم يتغير»، مبينة أنه «فضلا عن إبلاغ رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بالأمر، فقد أُحيط علماً بالوضع نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو ووزير النقل دانيلو تونينيللي أيضا».

وأشارت إلى أن «المشكلة السياسية التي طرحها وزير الداخلية على رئيس الوزراء كونتي ونائبه دي مايو والوزير تونينيلي تكمن في أن خفر السواحل الإيطالي لا يمكنه أن يحل محل الليبيين، وبشكل خاص “إن كان الزملاء الأفارقة قد بدأوا بالتحرك بالفعل».

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