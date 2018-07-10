وكيل خارجية «الوفاق» يبحث مع مسؤولين في بنما تعزيز التعاون

بحث وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي، مع ماريا لويزا نافاروا، نائب وزير الخارجية البنمي لشؤون التعاون، العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ومتابعة العمل على تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن الطرفين اتفقا خلال اللقاء الذي عقد في جمهورية بنما، الاثنين، على النظر في توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي.

ونظمت السفارة الليبية في بنما لقاءً جمع الوفد الليبي مع عدد من سفراء دول أميركا اللاتينية، قدم المغربي عرضا للوضع السياسي في ليبيا وآخر التطورات.

فيما أعرب سفراء دول أميركا اللاتينية، اهتمامهم بتعزيز العلاقات الثنائية، وتقييم التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، كما أعربوا عن تمنياتهم في إنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وتحقيق الأمن والاستقرار.

شارك في اللقاء مدير إدارة شؤون الأميركتَين والقائم بأعمال السفارة الليبية في بنما، بالإضافة إلى المكلف بقسم أميركا الوسطى والكاريبي.