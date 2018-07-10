توافق على ارجاء الإنتخابات في اجتماع (3+3) بروما حول ليبيا

قال مصدر دبلوماسي إّن المشاركين في (3+3) حول ليبيا الذي عقد الإثنين بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإيطالية روما، توافقوا على إرجاء تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تدفع الدبلوماسية الفرنسية باتجاه إجرائها قبل نهاية العام الجاري في وقت واحد، على أن تجرى انتخابات برلمانية فقط خلال النصف الأول من العام القادم.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات الدول الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا) إضافة إلى إيطاليا ومصر والإمارات، بحضور ممثلين عن حكومات الجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية، بصفة مراقب.

وناقش تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل المضي قدما لتسوية الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والتي تتولى قيادة الجهود الرئيسية فيها الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» إن المجتمعين تطرقوا إلى بحث المستجدات الأخيرة بمنطقة الهلال النفطي بعد قرار القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في 25 يونيو الماضي نقل تبعية الحقول والموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة في بنغازي، والمطالب المتعلقة بتمكين المحافظ المكلف من قبل مجلس النواب للمصر المركزي.

كما قيم المشاركون «خطة العمل من أجل ليبيا» التي أعلنها المبعوث الأممي غسان سلامة وشرع في تنفيذها يوم 26 سبتمبر 2017، والوضع الراهن للعملية السياسية التي لاتزال تواجه عثرات عدة على المستوى المحلي، مع استمرار تباين الرؤي إقليما ودوليا بشأن الترتيبات السياسية المقبلة في ليبيا.

وعلّق المصدر دبلوماسي على التوافق حول إرجاء الانتخابات بالرغم من المواعيد المحددة في «إعلان باريس» الصادر يوم 29 مايو الماضي، قائلا:«إن الفرنسيين كانوا يهدفون على ما يبدو من وراء وضع تواريخ محددة إلى تحفيز الشركاء الليبيين على المضي قدما في المسار السياسي، لكنّ هناك صعوبات كبيرة على الأرض ستواجه تنفيذ الاستحقاق الديمقراطي خلال العام الحالي على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.».

وتوقع المصدر أن تشهد الجهود الدبلوماسية الدولية المعنية ليبيا «تحركات مكثفة» من الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز مهامها الجديدة.

وبحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الأحد في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية إنزو موافيرو ميلانيزي، «العملية السياسية الليبية وتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة وآخر المستجدات في منطقة الهلال النفطي» بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر»