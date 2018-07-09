شكشك يصدر قرار بتشكيل لجنة لتوحيد ديوان المحاسبة في البيضاء وطرابلس‎

رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك. (الإنترنت)

أصدر رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، خالد شكشك، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها توحيد جهود الإدارات المختلفة بين ديواني المحاسبة في البيضاء والعاصمة طرابلس.

ونشرت الصفحة الرسمية للديوان على موقع «فيسبوك» مساء الاثنين القرار رقم «302» لسنة 2018 الذي نصَّ على أن اللجنة مهمتها التواصل من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتوحيد الجهود بين الإدارات العامة لديوان المحاسبة في البيضاء وطرابلس.

وتكونت اللجنة بحسب القرار من عبد الباسط جبوع وامحمد الرشيد ومصطفى الأسمر ورضا قرقاب ولهم حق الاستعانة بمن يروه مناسبًا.

ولفت القرار إلى أن تتولى اللجنة «التنسيق مع ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية لبحث إجراءات التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات العامة والفروع بكل المناطق الليبية».

ويأتي هذا القرار في «إطار توحيد العمل الرقابي واخضاع كافة الجهات بكل مناطق الدولة للرقابة المستقلة وقطع الطريق أمام كل من يستغل الأزمة وحالة الانقسام التي تمر بها الدولة في التهرب من الرقابة».