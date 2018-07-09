«تعليم الموقتة» تبحث استحداث قصر الثقافة والعلوم في درنة وسوسة‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 09 يوليو 2018, 10:45 مساء

بحثت إدارة الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين التابعة لوزارة التعليم في الحكومة الموقتة، إمكانية استحداث قصر الثقافة والعلوم بمدينتي درنة وسوسة شرق البلاد، خلال اجتماع حضره الوزير فوزي بومريز.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة أحمد الزروق لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع الذي ترأسه وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز ناقش أيضًا سير العمل بالمراكز الثقافية في المدن الليبية المختلفة، إلى جانب استحداث قصر الثقافة والعلوم بسوسة ودرنة.

وأشار الزروق إلى أن الحاضرين استعرضوا أيضًا خلال الاجتماع مشاريع إنشاء مركز المتفوقين بالبريقة والجفرة، ومسألة تكليف مديرين عامين بالإدارات العامة لدى الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم الدكتور مفتاح علي دخيل، ومدير عام الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين للمتفوقين الدكتور علي مفتاح علي، ووكيل وزارة المالية إدريس صالح الشريف، ووكيل وزارة العمل إبراهيم كوري سيدي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين الدكتور صالح حسن لملوم والمهندس علي سالم السهولي.

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