إيطاليا: بدأنا محادثة الليبيين عن خلق نقاط ساخنة للمهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 10:26 مساء
وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، اليوم الإثنين، إن بلاده بدأت تتحدث مع ليبيا بشأن الاحتمال الذي أثير خلال اجتماع المجلس الأوروبي الأخير، حول إنشاء النقاط الساخنة للمهاجرين، في بلدان الساحل الشمال أفريقي.

وأشار ميلانيزي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامه، الإثنين، إلى مضمون المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة مع السلطات الليبية، وعلى وجه الخصوص حول إنشاء «النقاط الساخنة» على الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي، وفق وكالة الأنباء «آكي»، أن «الهدف الأساس، كذلك بالنسبة للكيفية التي تدركه بها الحكومة الإيطالية، هو ضمان الحقوق الأساسية، لتأمين ظروف تستحق أكثر من لائقة، للترحيب بهؤلاء الناس (المهاجرون)»، فـ«نحن لا ننسى أبدًا أنه وراء المصطلحات العامة للهجرة، نتحدث عن أشخاص يبحثون عن مستقبل أفضل».

وخلص ميلانيزي إلى القول إن «من المهم أن تتوفر في محلات جمع هؤلاء الأشخاص، سواء أكان في أوروبا أو خارجها، شروطًا جديرة بالكرامة بشكل مطلق، وتضمن الحقوق الأساسية»، مؤكدًا «لقد تطرقنا لهذه النقطة، وبدأنا الحوار حول كيفية المضي قدمًا بأفضل شكل، على طريق هذا النوع من الأهداف».

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