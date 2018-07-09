اختتام فعاليات الدورة التدريبية الأولى بمجال فريق التوقعات بالبيضاء‎

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 10:16 مساء

اُختُتمت بمدينة البيضاء، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية الأولى في مجال فريق التوقعات الذي نظمته منظمة المعرقة للثقافة والتعليم، تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي لـ«بوابة الوسط»، إن الدورة استهدفت 23 متدربًا ومشاركًا من مختلف الأقسام بديوان الوزارة، مضيفًا أنها تهدف إلى بناء القدرات وإنشاء فريق متخصص في إدارة المخاطر وفن التوقعات بديوان وزارة الصحة، وتطوير قدراتهم عبر استخدام وسائل الإعلام الحديث، وتنمية قدراتهم للاستفادة المباشرة من مخرجات التدريب وإشراك المستفيدين؛ لتحقيق الهدف من تمكين مدربين ومدربات من فريق التوقعات قادرين على التدريب مع وضع خطط خاصة في حالات الطوارئ والأزمات لضمان استمرار سير العمل.

وأوضح أن الفريق يتولى إعداد ومراجعة سياسات ومنهجيات تحليل وتقييم المخاطر لنظام إدارة استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأعمال في الوزارة، وتحديد الأولويات في الخدمات والعمليات والأنشطة، مع وضع خطط وإجراءات الاستجابة للحوادث المعطلة لسير العمل، وكيفية إدارة استمرارية العمل في القطاع الصحي في ظل هذه المخاطر.

وأشار الطرابلسي إلى أن الدورة ستسهم في مساعدة المتدربين على بناء وتطوير قدراتهم للتعامل السريع والسلس في حالات الطوارئ، مما يمكنهم من الحصول على فهم كامل لجميع الخطوات والأدوار والمسؤوليات.

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